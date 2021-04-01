Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü kazanan Türk akademisyen kendisini bilime adadı
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Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü kazanan Türk akademisyen kendisini bilime adadı

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Norveç'in Tromsö kentindeki Kuzey Kutbu Üniversitesinin verdiği "Nansen Erken Kariyer Ödülü"ne layık görülen Türk akademisyen Emre Sarı, adını bilim alanındaki çalışmalarıyla duyurmak istiyor.

Norveç'in Tromsö kentindeki Kuzey Kutbu Üniversitesinin verdiği "Nansen Erken Kariyer Ödülü"ne layık görülen Türk akademisyen Emre Sarı, adını bilim alanındaki çalışmalarıyla duyurmak istiyor.

32 yaşındaki akademisyen Sarı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Doktorasını yapmak için Norveç'e giden Sarı, Tromsö kentindeki Kuzey Kutbu Üniversitesinde araştırma görevlisi oldu.

Sarı, burada bilimsel çalışmalarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Yaptığı çalışmayla üniversitenin verdiği Nansen Erken Kariyer Ödülü'ne layık görülen Sarı, çalışmasıyla sağlık ve spor davranışlarının aynı mahallede yaşayan vatandaşları pozitif etkilediğini tespit etti.

İyi bir bilim insanı olmak için çalışıyor

Başarılarıyla gururlandıran Türk akademisyen Sarı, ailesinin yaşadığı Antalya'da AA muhabirine, Norveç'te 1970'li yıllardan itibaren devletin yaşanan kalp rahatsızlıklarının çözümü için çalıştığını, kendisinin de bu konuda geniş çaplı bir bilimsel araştırma yaptığını söyledi.

Sarı, araştırmayla mahalle düzeyindeki ortalama boş zaman fiziksel aktivitesi ile aynı mahallede yaşayan insanların bireysel vücut kitle indeksleri arasındaki yaşam boyu ilişkisini inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Çalışmalarını özenle yaptığını ve iyi bir bilim adamı olmak istediğini anlatan Sarı, "Nobel Kimya Ödülü verilen Prof. Dr. Aziz Sancar ile Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci gibi yurt dışında başarılar elde eden Türk bilim insanlarından etkilenerek kariyerimi planlıyorum. İnşallah Aziz Sancar, Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci gibi ülkemin adını en iyi şekilde ben de duyururum."

Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü kazanan Türk akademisyen kendisini bilime adadı
Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü kazanan Türk akademisyen kendisini bilime adadı
Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü kazanan Türk akademisyen kendisini bilime adadı
Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü kazanan Türk akademisyen kendisini bilime adadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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