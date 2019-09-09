Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü

09.09.2019 15:49

Norveç'te gizemli bir hastalık nedeniyle onlarca köpeğin öldüğü açıklandı.

Norveç Gıda Güvenliği Kurumu, ilk olarak başkent Oslo, ardından da 13 kasabada görülen 40 kadar vakada köpeklerde kusma ve ishal belirtileri ortaya çıktığını duyurdu.

Norveç Televizyonu şimdiye kadar en az 25 köpeğin öldüğünü bildirdi. Ancak Gıda Güvenliği Kurumu bu sayıyı henüz doğrulamadı.

Veterinerlik Enstitüsü, köpeklere yapılan otopsilerde ölümlerin iki şüpheli bakteriden kaynaklanabileceğini açıkladı.

İsveç'te de bir köpekte benzer belirtiler görüldü

İsveç gazetesi GT'ye göre komşu ülkede de bir köpekte benzer belirtiler görüldü. Gazetede bu hayvanın Norveç'in Trondheim kentindeki bir köpek yarışmasına katıldığı belirtiliyor.

Veterinerlik Enstitüsü, üç köpeğin bağırsaklarında kan görüldüğüne dikkat çekerek hayvanların salmonella ya da fare zehrinden ölmüş olma olasılığını dışladı.

Gıda Güvenliği Kurumu Sözcüsü Ole-Herman Tronerud, hastalığın "çok ciddi" olduğunu belirterek "Bu bir salgın mı yoksa münferit vakalar mı henüz bilmiyoruz" dedi.

Salgın endişesi

Köpek sahiplerine, hayvanlarını tasmasız dolaştırmamaları ve diğer hayvanlarla temas ettirmemeleri çağrısında bulunuldu.

Guardian gazetesine göre Norveç Köpek Kulübü, köpek sahiplerinin salgın endişesine kapıldığını ve internet sitesinin çöktüğünü açıkladı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfuslu Norveç'te evlerde 500-600 bin köpeğin yaşadığı tahmin ediliyor.