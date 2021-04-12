Normalleştikten sonra aktif vaka sayısı yaklaşık 5 kat artıp 484 bine ulaştı
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Normalleştikten sonra aktif vaka sayısı yaklaşık 5 kat artıp 484 bine ulaştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Normalleştikten sonra aktif vaka sayısı yaklaşık 5 kat artıp 484 bine ulaştı

1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşmeye geçilmesi vatandaşı sevindirirken kuralların hiçe sayılmasıyla 40 gün sonra koronavirüs salgınında üçüncü pik yaşandı. Bu dönemde tedavisi veya izolasyonu devam edenlerin yani aktif vakaların sayısı da 105 bin seviyesinde 11 Nisan ulaşılan 484 bin seviyesine çıktı. Son 40 günlük dönemde ise vefat edenlerin sayısı 5 bin 301 oldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerinden faydalanarak salgınla ilgili merak edilenleri grafik haline getiren yazılımcı Zeki Berk, Türkiye'deki aktif vaka sayılarını da çıkardı.

Aktif vaka sayısında son 40 günde çok ciddi bir artış yaşandı. Söz konusu verilere göre, 1 Mart'ta 104 bin 660 olan aktif vaka sayısının 11 Nisan ayında 483 bin 661 olduğu görüldü.

Normalleştikten sonra aktif vaka sayısı yaklaşık 5 kat artıp 484 bine ulaştı

40 GÜNDE 5 BİNİ AŞKIN İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

1 Mart-11 Nisan tarihleri arasında koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 301 arttı.

Normalleştikten sonra aktif vaka sayısı yaklaşık 5 kat artıp 484 bine ulaştı

VAKA SAYILARI REKOR KIRDI

7 Nisan'da 50 binin üzerine çıkan günlük vaka sayılarında 8 Nisan'da rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 8 Nisan'da 55 bin 941 vaka tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadar bir gün içerisinde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

AKTİF VAKANEDİR?

Aktif vaka, koronavirüs teşhisi konulan ve tedavisi devam eden kişiler anlamına geliyor. Tedavi süreçleri evde ya da hastanede olabiliyor.

Servet Uzun
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