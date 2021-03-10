Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir

Önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altında olan Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin'de bu hafta 100 bin sınırının üstüne çıkılması ile tehlike çanları çalmaya başladı. Bu gelişme sonrası tüm gözler bugün toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi.

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100'ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57'ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Son dakika gelişmesine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

CUMARTESİ KISITLAMASI GERİ Mİ GELİYOR?

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan korkunç manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması hatta cumartesi günlerinin yeniden yasak hale getirilmesi gündemde.

"RENK DEĞİŞİMİ BUNA GÖRE OLACAK"

26 ilde harita kızarırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, "Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

"HALKIMIZ KATI KURALLARI BEKLEMEDEN, KENDİLERİ KURALLARI KOYMALI"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ise Karadeniz'den başlayarak, Türkiye'deki birçok bölgede hızlıca artan günlük vakaların İngiltere kökenli varyantın bir göstergesi olabileceği görüşünde: "Halkımız katı kuralları beklemeden, kendileri kurallarını koymalı. Bunun için özellikle kırmızı bölgelerde yaşayanlara, iş ve eğitim gibi zorunlu konular dışında kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını öneriyorum."

SİNOP'TA SOHBET, ÇAY VE SİGARA YASAK

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayısı 314.15'e yükselen Sinop'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek tedbirler alındı. Kent genelinde binaların önü ve girişlerinde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi yasaklandı.

HES KODU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kırmızı renkli Edirne'de 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107.43 iken son açıklanan haritada 180.01'e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan kentte, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi'ne girişlere bariyerler konarak 4 metrekareye 1 kişi sınırlaması ve HES kodu zorunluluğu getirildi. Çay ocaklarının faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

İZMİR'DE YÜZDE 50 ARTTI

Yüksek riskli turuncu iller arasında yer alan İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat- 5 Mart'ta şehirdeki COVID-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını söyledi. Vali kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi.

26 İLDE TEHLİKE ÇANLARI

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Bu iller Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin olarak sıralandı. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100'ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı.