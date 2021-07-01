NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından toplu taşımada ve İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından toplu taşımada ve İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Bugün itibariyle kısıtlamaların büyük bir kısmı kaldırıldı. Normalleşmenin ilk gününde toplu taşıma araçlarında ve trafikte yoğunluk yaşandı. Uzun zamandır evlerinden çalışanlar iş yerlerine gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı. Yoğunluk yaşanan yerlerden biri de Cevizlibağ Metrobüs Durağı oldu. Hem durakta hem de üst geçitte yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı'nda da benzer görüntüler vardı. Yoğunluktan tramvaya binmek isteyenler zorluk yaşadı. E-5 Cevizlibağ Edirnekapı istikametinde de araç yoğunluğu oluştu. İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin uygulamasına göre yüzde 60'a kadar çıktı.

"NEFES NEFESE BOYUN BOYUNA GELDİK"

Metrobüsü kullanan Birol Fon "Çok yoğun ilk günün hareketliliği yansımış. Metrobüsü devamlı kullanıyorum, net olarak fark ettim. En az yüzde 50'lik bir artış var. Nefes nefese boyun boyuna geldik" diye konuştu.

"SADECE MASKE TAKIYORUZ" Sultan Ateş "Bugün açılmaya bağlı olarak herhalde daha yoğundu. Metrobüsle 16-17 durak geldim. İstanbul'da kimse zaten dikkat etmiyor. Tek yaptığımız maske takmak" dedi.

"HEMEN GİDİP KENDİMİ DEZENFEKTE EDECEĞİM"

Aysel Akgöz "Bir sene sonra ilk defa çıktım, aşırı kalabalık olduğu için yarım saat bekledim. Normalde evden çalışıyordum ama bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Bir daha çıkar mıyım bilmiyorum. Rahatsız oluyorum, çünkü dip dibe gidiyoruz. Sosyal mesafe yok. Şu an gidip hemen dezenfekte edeceğim kendimi" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yalın Onat