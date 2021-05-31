Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat

Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlayacak normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Erdoğan, açıklamasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının saatlerinin de değiştiğini söyledi. Peki, Türkiye'de hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının yeni şekli nasıl oldu? İşte tüm detaylar.

Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarındaki ciddi yükseliş sonrasında 29 Nisan'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanmıştı. Kapanma döneminin bitmesiyle vaka ve vefat sayılarındaki önemli düşüşün ardından normalleşme adımları gündeme geldi.

YENİ NORMALLEŞME PLANINDA KISITLAMALAR DEĞİŞTİ

Hem havaların ısınması hem de hasta sayılarının düşmesiyle birlikte 1 Haziran'dan sonra yeni normalleşme planı hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da başlayan ve 3,5 saat süren kabine toplantısının bitmesiyle birlikte merakla beklenen yeni kararları açıkladı.

HAFTA İÇİ YENİ KISITLAMA SAATİ KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar arasında, sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinde saat 21.00'dan sabah 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının, 1 saat ileriye alınarak akşam saat 22.00'dan sabah 05.00'a kadar uygulanacağını söyledi.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlar arasında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının detaylarına da yer verildi. İllere göre normalleşme döneminde bazı illerde kalkan ancak vaka sayılarının yükselmesinin ardından yeniden tüm Türkiye'de getirilen cumartesi- pazar kısıtlamaları da yeni bir şekil almış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi akşam saat 22.00'dan pazar sabah 05.00'a kadar uygulanacağını söyledi. Bu haberle birlikte, cumartesi uygulanan sokağa çıkma yasağı da kalkmış oldu. Ancak pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı aynı şekilde devam edecek.

Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonu gibi işletmeler açılıyor
Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonu gibi işletmeler açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonları açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonları açılıyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Evgar Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Enes Ünal Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 21:40:05. #1.15#

title