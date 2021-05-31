Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlayacak normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Erdoğan, açıklamasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının saatlerinin de değiştiğini söyledi. Peki, Türkiye'de hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının yeni şekli nasıl oldu? İşte tüm detaylar.

Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarındaki ciddi yükseliş sonrasında 29 Nisan'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanmıştı. Kapanma döneminin bitmesiyle vaka ve vefat sayılarındaki önemli düşüşün ardından normalleşme adımları gündeme geldi.

YENİ NORMALLEŞME PLANINDA KISITLAMALAR DEĞİŞTİ

Hem havaların ısınması hem de hasta sayılarının düşmesiyle birlikte 1 Haziran'dan sonra yeni normalleşme planı hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da başlayan ve 3,5 saat süren kabine toplantısının bitmesiyle birlikte merakla beklenen yeni kararları açıkladı.

HAFTA İÇİ YENİ KISITLAMA SAATİ KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar arasında, sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinde saat 21.00'dan sabah 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının, 1 saat ileriye alınarak akşam saat 22.00'dan sabah 05.00'a kadar uygulanacağını söyledi.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlar arasında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının detaylarına da yer verildi. İllere göre normalleşme döneminde bazı illerde kalkan ancak vaka sayılarının yükselmesinin ardından yeniden tüm Türkiye'de getirilen cumartesi- pazar kısıtlamaları da yeni bir şekil almış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi akşam saat 22.00'dan pazar sabah 05.00'a kadar uygulanacağını söyledi. Bu haberle birlikte, cumartesi uygulanan sokağa çıkma yasağı da kalkmış oldu. Ancak pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı aynı şekilde devam edecek.