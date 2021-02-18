Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek
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Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek

18.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecinin mart ayında başlayacağı müjdesini verdi. Yeni dönemle birlikte kapılarını açmaya hazırlanan işletmelerse, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen 8 kuralı yerine getirmek şartıyla müşteri ağırlayabilecek.

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalar da yapan Cumhurbaşkanı, normalleşme sürecinin mart ayı ile birlikte başlayacağını duyurdu.

NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Esnafın merakla beklediği konuşmada, restoran, kafe vb. işletmelerin açılması için de sinyal verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadeleri sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis ve gel-al hizmeti veren işletmeler için de bir yol haritası hazırlandı.

8 ŞARTI SAĞLAYAN İŞLETMELER AÇILABİLECEK

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili 8 kriter belirledi.

  1. Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.
  2. Müşterilerin ateşleri ölçülecek.
  3. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.
  4. Yemekler, çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.
  5. Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.
  6. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.
  7. Her masada hijyen ürünleri olacak.
  8. Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.

Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek

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