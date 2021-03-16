Normalleşme hayal oldu! Samsun, koronavirüs risk haritasında yine zirvede yer aldı
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Normalleşme hayal oldu! Samsun, koronavirüs risk haritasında yine zirvede yer aldı

16.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:27
Normalleşme hayal oldu! Samsun, koronavirüs risk haritasında yine zirvede yer aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs risk haritasında Samsun, yüz binde 458,53 vakayla Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il oldu. Samsun, 27 Şubat - 5 Mart haritasında da 348,36 vakayla yine zirvede yer alıyordu. Normalleşmenin hayal olduğu Samsun'u yüz binde 345,56 vakayla Sinop izledi.

Çok yüksek riskli iller arasında başı çeken Samsun, normalleşmeye en uzak il olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Haftalık vaka sayısı ve vaka yayılım oranı giderek artan Samsun, son açıklanan verilere göre yine Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'da 27 Şubat-5 Mart arasında 100 binde 348,36 olan vaka sayısı, 6-12 Mart tarihleri arasındaki haritada 100 binde 458,53'e yükseldi.

Normalleşme hayal oldu! Samsun, koronavirüs risk haritasında zirvede yer aldı

SAMSUN'U YÜZ BİNDE 345,56 İLE SİNOP İZLEDİ

Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarında Samsun ve Sinop'taki artışlar dikkat çekti. Samsun, yüz binde 458,53 ile virüsün en yoğun olduğu il olurken, onu 345,56 vaka ile Sinop izledi. Sinop, önceki açıklanan haritada 100 binde 314,15 vaka ile dikkat çekiyordu.

"TEDBİRLERE UYARAK NORMALLEŞMEK MÜMKÜN"

Kendisine ait sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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