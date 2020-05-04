Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
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Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz

Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
04.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme takviminin işlemeye başladığını söyleyerek "Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor" uyarısında bulundu. Özlü, "Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla yapılan kabine toplantısı sonrası 'mayıs ayı normalleşme planı'nı açıkladı. Plana göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde 4 saat dışarı çıkabilecek. AVM'ler ve berberler ise 11 Mayıs'tan itibaren açılacak. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Erdoğan ayrıca 7 ilde de giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmuştu.

"VİRÜSLE BERABER YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Mayıs ayı normale dönüş adımlarını değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Normalleşme takvimi işlemeye başlıyor. Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor. Artık yeni normlarımız olacak. Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz.Virüsten hayatımızı geri alacağız." dedi

"HER RİSK VE AYRINTI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Normalleşme sürecinin ikinci bir koronavirüs salgınına neden olmayacak şekilde ilerleyeceğini belirten Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: Normalleşme ikinci dalgaya neden olmayacak şekilde tedbirler alınarak olacak. Adım adım ve her adımın sonuçları görülerek olacak. Her sektörde, her alanda Kovid-19'dan korunmuş normalleşme planları yapıldı, yapılıyor. Her risk ve ayrıntı üzerinde çalışılıyor. Tüm alanlarda vazgeçilmez olan: sosyal mesafenin korunması, el hijyeni, dezenfeksiyon ve sosyal alanlarda maske kullanımı olacak.65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına sağlanan kısmi rahatlama kurallara uygun ve salgın kontrolünde sorun oluşturmayacak şekilde yürütülebilirse daha ileri adımlar da atılabilir."

Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz

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