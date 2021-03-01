Normalleşen iller nereler? Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi neler söyledi?

Bugün yapılan Kabine toplantısı bitti mi? Normalleşen iller nereler? Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi neler söyledi?

NORMALLEŞEN İLLER NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.