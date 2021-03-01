Normalleşen iller nereler? Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi neler söyledi?
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Normalleşen iller nereler? Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi neler söyledi?

01.03.2021 19:30 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:34
Normalleşen iller nereler? Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi neler söyledi?

1 Mart normalleşme kararları neler? Normalleşen iller nereler? Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi neler söyledi?

Bugün yapılan Kabine toplantısı bitti mi? Normalleşen iller nereler? Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi neler söyledi?

NORMALLEŞEN İLLER NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

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