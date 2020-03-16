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Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Vestel, Güncel

Normal sezonun lideri VakıfBank

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin son haftasında Eczacıbaşı VitrA'yı 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek normal sezonu lider olarak bitirdi.

16.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:31
Normal sezonun lideri VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde oynadığı 22 karşılaşmanın 21'ini kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini 17 maça çıkardı. VakıfBank, Play-Off çeyrek finalinde Nilüfer Belediye'yle karşılaşacak.

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin son haftasında Eczacıbaşı VitrA'yı 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek normal sezonu lider olarak tamamladı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki derbiye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-17 almayı başardı. İlk sette olduğu gibi ikinci sette de hücum performansıyla öne geçen VakıfBank, teknik molasına 12-9 önde girdiği bu seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti.

VakıfBank galibiyet serisini 17 maça çıkardı

Eczacıbaşı VitrA'ya üçüncü sette geri dönüş şansı tanımayan sarı-siyahlılar, seti 25-21 derbiyi de 3-0 kazandı. Sultanlar Ligi'nde oynadığı 22 karşılaşmanın 21'ini kazanan VakıfBank, ligdeki galibiyet serini ise 17 maça çıkardı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek finalinde normal sezonu sekizinci sırada bitiren Nilüfer Belediye'yle karşılaşacak.

Kaynak: Bültenler

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