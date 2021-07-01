Türkiye, 15 ayın ardından bugün itibarıyla normalleşti! İşte kaldırılan 10 kısıtlama

Türkiye, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına bugün itibarıyla geçti. Bugünle birlikte 15 aydır var olan kısıtlamaların pek çoğu ortadan kalktı. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması tamamen son bulurken, yeme-içme yerleri için getirilen pek çok sınırlama da kaldırıldı. Korona önlemleri kapsamında alınan maske ve sosyal mesafe kuralları ise ülke genelinde devam ediyor.