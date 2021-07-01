Türkiye, 15 ayın ardından bugün itibarıyla normalleşti! İşte kaldırılan 10 kısıtlama
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Türkiye, 15 ayın ardından bugün itibarıyla normalleşti! İşte kaldırılan 10 kısıtlama

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına bugün itibarıyla geçti. Bugünle birlikte 15 aydır var olan kısıtlamaların pek çoğu ortadan kalktı. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması tamamen son bulurken, yeme-içme yerleri için getirilen pek çok sınırlama da kaldırıldı. Korona önlemleri kapsamında alınan maske ve sosyal mesafe kuralları ise ülke genelinde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. Türkiye'de bugün itibarıyla kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçiliyor. Pek çok alanda sınırlamalar kalkıyor.

Normal hayata dönüşte değişen düzenlemeler şöyle:

  1. Bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması tamamen son buldu.
  2. Müzik sınırlaması gece 24.00'e çekilirken, yeme-içme sektörü ise ruhsat saatlerine göre hizmet vermeye devam edecek. Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak.
  3. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına izin verilecek.
  4. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.
  5. Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak
  6. Şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi, ayakta yolcu alınabilecek ve maske takmak zorunlu olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilecek.
  7. Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.
  8. Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.
  9. Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.
  10. Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulundurulacak. Mangal yakılabilecek.

YEME-İÇME YERLERİNDE SOSYAL MESAFE KURALLARINA DEVAM

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen "ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma" tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak.

NARGİLE SALONLARI BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

Nargile salonlarının ise açılmak için biraz daha beklemesi gerekecek. Konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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