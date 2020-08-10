Norm Ender'in yeni şarkısı dünyanın dilinde Dünyaca ünlü müzik grubu Afro Bros, yeni şarkısı 'Konu Kilit' ile başarılı bir çıkış yakalayan Norm Ender'i sosyal medya hesabından paylaştı

Dünyaca ünlü sanatçılar rapçi Norm Ender'e desteklerini "Keltoş babana koş, Norm Ender seni seviyoruz" diyerek sosyal medya üzerinden ilettiler.& ;

TEŞEKKÜR ETMEYİ İHMAL ETMEDİ

Norm Ender de bu paylaşıma karşılık Hollandalı gruba "Brolar" notunu düşerek, sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Kaynak: Snob Magazin