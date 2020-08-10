Norm Ender'in yeni şarkısı dünyanın dilinde
Dünyaca ünlü müzik grubu Afro Bros, yeni şarkısı 'Konu Kilit' ile başarılı bir çıkış yakalayan Norm Ender'i sosyal medya hesabından paylaştı
10.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:15
Dünyaca ünlü sanatçılar rapçi Norm Ender'e desteklerini "Keltoş babana koş, Norm Ender seni seviyoruz" diyerek sosyal medya üzerinden ilettiler.& ;
TEŞEKKÜR ETMEYİ İHMAL ETMEDİ
Norm Ender de bu paylaşıma karşılık Hollandalı gruba "Brolar" notunu düşerek, sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Kaynak: Snob Magazin