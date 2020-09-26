Nöral terapi ile ağrılardan kurtulmak mümkün

Nöral terapi hakkında açıklamada bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, "Nöral terapi hücrelerin elektriksel yükünü düzeltip vücudun kendini iyileştirme kapasitesini artırmayı hedefler" dedi.

Nöral terapi hakkında açıklamada bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, "Nöral terapi hücrelerin elektriksel yükünü düzeltip vücudun kendini iyileştirme kapasitesini artırmayı hedefler" dedi.

Almanya'da 1940 yılında bulunan nöral terapi, lokal anestezik madde kullanılarak yapılan vücudun düzenleme tedavisi olarak biliniyor. Nöral terapinin iyileşmeyi uyaran bir enjeksiyon tedavisi olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, "Normalde sağlıklı bir beden, fonksiyon bozukluklarını ve hastalıkları ortadan kaldırmaya çalışır, kendini belli ölçülerde tamir eder. Fakat toksin yükü, ortopedik yaralanmalar, geçirilen ameliyatlar, psikolojik stres, kan ve lenf dolaşım bozuklukları gibi birçok nedenden dolayı hücrelerin normal işlevlerini yerine getirmesi için gerekli olan elektriksel yükü bozulur, kendini tamir etme mekanizmaları düzgün çalışamaz hale gelir. Nöral terapi de hücrelerin elektriksel yükünü düzeltip vücudun kendini iyileştirme kapasitesini artırmayı hedefler" şeklinde konuştu.

15'DEN FAZLA HASTALIKTA ETKİLİ

Vücudun otomatik işlevlerinden sorumlu sinir sisteminin parçası olan otonom sinir sisteminin fonksiyon bozukluğunun tedavisinde etkili olan nöral terapinin cilde, tendon ve ligamentlere, akupunktur ve kas tetik noktalarına, sinir çevrelerine, yara ve ameliyat izlerine, otonomik ganglionlara düşük dozlarda lokal anestezikler şeklinde uygulandığını ifade eden Uzm. Dr. Eren Yıldırım, nöral terapinin hangi hastalıklarda uygulandığını ise şöyle anlattı: "Nöral terapi (NT) boyun, sırt ve bel ağrıları, diz, kalça, omuz ağrıları, fibromyalji, kronik yorgunluk sendromu, boyun ve kas kaynaklı baş ağrıları, romatizmal hastalıklar, zona ve sekeline bağlı ağrılar, trigeminal nevraji, yüz felci, alt ekstremite dolaşım bozukluğu, huzursuz bacak sendromu, kulak çınlaması ve baş dönmeleri, nevralji gibi hastalıkların tedavi sürecinde etkilidir."

(Oğuzhan Uysal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı