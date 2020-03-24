Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin Filmi
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24.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:57
Yeni Alman Sineması'nın mistik ekole sahip önemli sinemacısı olan Werner Herzog'un kendi hayatından kesitler sunduğu biyografik belgeselin yönetmenliğini ve senaristliğini yine Herzog üstleniyor.
Yönetmen: Werner Herzog
Senaryo: Werner Herzog
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin
Yapımcı Firma: BBC Scotland
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce, Almanca, Aborjince
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: BBC Scotland
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com