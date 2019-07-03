Nokia'nın Hiçbir Zaman Piyasaya Sürmediği Bir Telefon, eBay'de Ortaya Çıktı

Bir zamanların yıldız cep telefonu markası Nokia, telefon bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra düzlüğe çıkamadı. Yine de şirket, HMD Global çatısı altında bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor.

Nokia Ion Mini olarak isimlendirilen yaklaşık avuç içi boyutunda olan bir prototip telefon, eBay'de listelendi. Telefonun dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de Android 4.3 işletim sistemini kullanıyor olması. Satıcının iddiasına göre ise telefonda Google Play Store bulunmuyor. Bu da Nokia'nın bu telefonu hiç bir zaman sertifikasyon için Google'a sunmadığı anlamına geliyor.

Qualcomm Snapdragon 400 işlemcinin kullanıldığı telefon, 1.2 GHz işlemci hızına ve 1 GB RAM'e sahip. Telefonun depolama alanı ise sadece 8 GB. Telefonun ekran çözünürlüğü ise 480 x 800 piksel.

Nokia'nın bu telefonu, bir prototipten çok tamamlanmış ancak piyasaya sürülmemiş bir ürüne benziyor. Telefonun satıcısı ise bu telefon için 1.999 dolar (yaklaşık 11 bin 200 TL) istiyor. eBay'de bulunan ilana, burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.