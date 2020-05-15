Nokia 6.3 Snapdragon 730 ile Birlikte Gelecek! Nokia'nın yeni modeli Nokia 6.3 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Nokia 6.3 Snapdragon 730 ile birlikte gelebilir.

Nokia'nın yeni modeli Nokia 6.3 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Nokia 6.3 Snapdragon 730 ile birlikte gelebilir.

Nokia 6.2 modelinden sonra 6.3 modeli ile ilgili sızıntılar vermişti. Bildiğiniz gibi Nokia 6.2 Qualcomm Snapdragon 636 SoC ile birlikte gelmişti. Bu veri akıllara Nokia 6.3 modelinin Snapdragon 670 veya 675 modeli ile geleceği fikrini getirmişti. Bu söylentiler geçtiğimiz günlerde haber olarak da ortaya çıkmıştı.

Ancak yeni gelen sızıntılar Nokia'nın bu yeni modelinin Snapdragon 730 ile beraber geleceğini işaret ediyor. Şirket içerisinden gelen sızıntılarda cihazın prototipinde Snapdragon 730 yonga seti kullanıldığı iddia ediliyor. Tabu bu durum cihazın daha güçlü bir işlemciye sahip olacağını işaret ediyor.

ZEISS ile birlikte gelecek

Kamera kısmında da bazı sızıntılar var. Daha önceden Nokia'nın, ZEISS ile iş birliği yaparak arka kısmında 4 adet kamera taşıyacağını öğrenmiştik. Şimdi ise bu kameraların özellikleri ortaya çıktı. Nokia 6.3 arka kısmında 24MP'lik bir ana kamera taşıyacak. Aynı zamanda bir adet 12MP ultrawide ve iki adet 2MP'lik lens bulunacağı söyleniyor. Gelen bilgilerde 2MP'liklerden birinin derinlik sensörü olduğu biliniyor.

Son olarak arka kısımda bulunan parmak izi sensörünün aynı zamanda güç tuşu olması bekleniyor. Bu sayede tek elle daha kolay bir kullanım sunmuş olacak. Bakalım Nokia'nın bu kompakt telefonu ne zaman ortaya çıkacak.