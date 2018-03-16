Nöbetçi Milletvekili Fırat Halkla Bir Araya Geldi

AK Parti Adıyaman İl başkanlığı tarafından başlatılan 'Nöbetçi Milletvekili' sistemi kapsamında partide vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, sorunları dinleyerek çözüm üretmeye çalıştı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat parti binasında vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntıları dinledi. Vatandaşların sorunu dinledikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek çözüm üretmeye çalışan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, aynı zamanda vatandaşlara yatırımlarla ilgili de bilgi veriyor.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarıyla tek tek ilgilenen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Bizler her fırsatta meclis çalışmalarından arta kalan zamanlarda ilimize gelerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İl Başkanlığımızın başlattığı 'nöbetçi milletvekili' sistemi de bu noktada çok iyi oldu. İlimize gelerek hem vatandaşlarla hasbıhal ediyoruz hem de vatandaşların sorunlarını dinleyip çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN