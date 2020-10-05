Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine katkıda bulunan 3 bilim insanına verildi
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BBC

Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine katkıda bulunan 3 bilim insanına verildi

05.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:52
Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine katkıda bulunan 3 bilim insanına verildi

Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine sağladıkları katkı nedeniyle Amerikalı bilim insanları Harvey J. Alter ve Charles M. Rice ile İngiliz viroloji uzmanı Michael Houghton'a verildi.

Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine sağladıkları katkı nedeniyle Amerikalı bilim insanları Harvey J. Alter ve Charles M. Rice ile İngiliz viroloji uzmanı Michael Houghton'a verildi.

Ödül, İsveç'in başkenti Stockholm'de Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann tarafından açıklandı.

Ödülü kazanan bilim insanları altın madalya alacak ve 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 118 bin dolar) para ödülünü paylaşacak.

Hepatit C'den yılda 400 bin kişi ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre dünya genelinde 70 milyondan fazla Hepatit C hastası var.

Hastalıktan yılda 400 bin kişi hayatını kaybediyor.

Kronik bir hastalık olan Hepatit C, akciğer inflamasyonu ve kanserin başlıca nedenleri arasında.

Amerikan Associated Press haber ajansı, koronavirüs salgınında tıbbi araştırmaların önem kazandığına dikkat çekerek bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nün özellikle öne çıktığını vurguladı.

Nobel Fizik Ödülü'nün yarın, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi ödüllerininde 12 Ekim'e kadar açıklanması bekleniyor.

BBC
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