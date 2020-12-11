Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım

11.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:51

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye'de uygulanacak olan Çin aşısıyla ilgili vatandaşların kafasında oluşan soru işaretlerine yönelik, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım" dedi.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeler konusunda soruları yanıtladı. Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar, "O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım." ifadesini kullandı.

SAHTE HESAPLARA KARŞI UYARIDA BULUNDU

Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin "Aziz Sancar" adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır" görüşünü dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE OLSAM KUYRUĞA GİRİP AŞIYI YAPTIRIRDIM"

Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."

SİYASETİN ÖNCE GELEN İSİMLERİ DE YAPTIRACAK

Ülkemizde uygulanmaya başlanacak olan Çin aşısını; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli de yaptıracağını açıklamıştı.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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