Nobel Ödüllü Malala 5 Yıl Sonra Yeniden Ülkesi Pakistan'da

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, Taliban tarafından 5 yıl önce vurulması sonrası ilk kez ülkesi Pakistan'a geri döndü.

Bugün 20 yaşında olan Malala, 2012 yılında kızların okula gitmesi için kampanya yürüttüğü gerekçesiyle bir tetikçi tarafından başından vuruldu.

Malala Yusufzay'ın Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile de görüşmesi bekleniyor.

AFP haber ajansına konuşan bir devlet yetkilisi, ziyaretin ayrıntılarının "hassasiyet gerekçesiyle" gizli tutulduğunu açıkladı.

Pakistan televizyonu, Malala'yı havalimanında ailesi ile birlikte gösteren görüntüleri de yayınladı. Benazir Bhutto Uluslararası Havalimanı'nda çekilen görüntülerde, ziyaret nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülüyor.

4 gün sürmesi beklenen geziye, Malala'nın kendi ismiyle kurulan vakfın yetkililerinin de katıldığı açıklandı.

Neden saldırıya uğradı?

Yusufzay henüz 11 yaşında iken BBC Urduca Servisi'nde yayımlanmak üzere, Taliban rejimi altında yaşamı anlatan isimsiz yazılar yazmaya başladı.

2012 yılında 15 yaşında iken içinde bulunduğu öğrenci otobüsü Taliban tarafından basıldı ve başından vuruldu.

Pakistan Talibanı silahlı saldırının, Malala'nın "batı yanlısı görüşleri" nedeniyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Genç kız saldırı nedeniyle uzun süre hastanede yattı, kafatasının bir bölümü alınmak zorunda kaldı.

Malala Yusufzay'ın Pakistan'daki tedavisi bugün ailesinin hala yaşadığı İngiltere'nin Birmingham kentinde devam etti.

2014 yılında 17 yaşında iken Nobel Barış Ödülü'nü alarak bu alanda ödül alan en genç isim oldu.

Bugün 20 yaşında olan Yusufzay, sık sık yeniden Pakistan'a dönme isteğinden bahsediyordu.

Nobel ödülünü almadan önce BBC'ye konuşan Yusufzay, ileride başbakan olmak istediğini söyleyerek, "Ülkeme hizmet etmek istiyorum ve hayalim ülkemin gelişmiş bir yer olması ve her çocuğun eğitim alabilmesi" demişti.