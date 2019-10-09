09.10.2019 14:43

Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerini bulmasıyla ödüle hak kazanan isimlerden Akira Yoshino merak edilmeye başlandı. Nobel Kimya Ödülü kazanan Akira Yoshino kimdir? Akira Yoshino biyografi ve Akira Yoshino hayatı haberimizde…

AKİRA YOSHİNO KİMDİR?

Yoshino, 30 Ocak 1948'de Suita'da doğdu.Japon kimyacı,Meijo Üniversitesinde profesördür. Cep telefonlarında ve bilgisayarda kullanılanlityum-iyon pilin (LIB) mucididir. 2019 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü almıştır.

LİTYUM-İYON PİLİ İCAT ETTİ

1981'de Akira Yoshino, poliasetilen kullanan şarj edilebilir piller üzerine araştırmalara başladı.

1983 Yılında Yoshino kullanarak Bir prototip şarj edilebilir pil, minimal - lityum kobalt oksit (LiCoO 2 ) 1979 yılında keşfetmiştir. Bu prototip, lityum ve lityum iyonları LiCoO şarj cihazı anot haline katot modern modern öncüsü olan ve lityum iyon pildir.

Poliasetilen, düşük pil ve Yoğunluğu gerektiren yüksek pil ve yoğunluğu anlamına gelen Cardio aynı dengesizlikle ilgili problemleri olan düşük gerçek yoğunluğa sahipti. Bu yüzden Yoshino anot olarak karbonlu malzemeye geçti. 1985'te LIB'nin ilk prototipini üretti ve temel patenti aldı. Bu, mevcut lityum iyon pilin doğuşuydu.

Bu konfigürasyondaki LIB, 1991 yılında Sony ve 1992 yılında A&T Batarya ( Asahi Kasei ve Toshiba'nın ortak girişim şirketi) tarafından ticarileştirilmiştir.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ NEDİR, İLK NE ZAMAN VERİLDİ?

Nobel Ödülleri, ilk olarak 1901'de verilmeye başladı ve o günden bu yana 111 kez Nobel Kimya Ödülü verildi.

Toplam 184 kişiye verilen ödüllerden 63'ü tek kişiye verilirken, 23'ü 2 kişi, 25'i ise 3 kişi arasında paylaştırıldı. Nobel Kimya Ödülü'ne bugüne dek 5 kadın layık görüldü: Marie Curie (1911), Curie'nin kızı Irene Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), Ada Yonath (2009) ve Frances H. Arnold (2018).

Nobel Kimya Ödülü'nü alan en genç bilim insanı Frederic Joliot oldu. Joliot, 1935'te eşi Irene Jolio-Curie ile ödülü kazandığında 35 yaşındaydı.