Nobel Fizik Ödülü'nü kim aldı? Nobel Fizik Ödülü alan Michel Mayor kimdir?

08.10.2019 14:02

2019 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. Jüri, fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri için James Peebles ve güneş sistemi dışındaki güneş gibi yörüngeye sahip yıldızların yörüngelerini keşfeden Michel Mayor ve Didier Queloz'un ödülü paylaştığını açıkladı. Bilim alanında yaşanan bu gelişme ile Nobel Fizik Ödülü alan Michel Mayor kimdir konusu merak edildi. İşte Michel Mayor hakkında detaylar…

MİCHEL MAYOR KİMDİR?

Michel G.E. Belediye Başkanı, İsviçre astrofizikçi ve Cenevre Üniversitesi Astronomi Bölümü'nde profesör emeklidir. 2007 yılında resmen emekli oldu, ancak Cenevre Gözlemevinde araştırmacı olarak aktif olmaya devam ediyor. 2010 Viktor Ambartsumian Uluslararası Ödülü ve 2015 Kyoto Ödülü'nü kazanmıştır.

Doğum tarihi: 12 Ocak 1942 (77 yıl yaşında), Lozan, İsviçre

Alan: Astrofizik

Kitaplar: New Worlds in the Cosmos: The Discovery of Exoplanets,

Keşfettikleri: 51 Pegasi b, HD 189733 b, HD 209458 b, WASP-17b,

Ödüller: Wolf Fizik Ödülü,

Eğitim: Lozan Üniversitesi (1966), Cenevre Üniversitesi