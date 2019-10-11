Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali kimdir?

11.10.2019 13:36

Nobel Barış Ödülü bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.



Uluslararası kamuoyu tarafından iki ülkedeki savaşı bitiren isim olarak bilinen Ahmet Ali kimdir? Euronews.com'da Görüntüle