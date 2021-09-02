No Man's Sky: Frontiers'ın fragmanı yayınlandı
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No Man's Sky: Frontiers'ın fragmanı yayınlandı

No Man's Sky: Frontiers'ın fragmanı yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Hello Games'in prosedürel olarak oluşturulan evreni çok daha kalabalık bir hale geliyor.

No Man's Sky'ın merakla beklenen beşinci yıldönümü güncellemesi, No Man's Sky'ı bir adım daha Star Wars'a yaklaştırıyor. Frontiers güncellemesi, oyuna yeni gezegen yerleşimleri sunuyor.

Bu yılın başlarında sürülebilir, evcilleştirilebilir, eğitilebilir uzaylı yaratıkları eklenmesine rağmen, No Man's Sky'ın sonsuz evreni biraz yalnız olabilir. Yayınlanan Frontiers güncellemesinden gördüğümüz kadarıyla bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Uzayda dolaşan tüm bu mükemmel yaşanabilir gezgenlerde, galaksilerin dört bir yanından gelen uzaylılar iddialarınıortaya atarak benzer fikirli varlıklarla bir araya gelip kök salabilecekleri yerleşimler oluşturmaya başladılar.

No Man's Sky'a gelen 3.6 yamasında bulunan yeni yerleşim yerleri, bazıları kendi sorunları oln NPC sakinlerine sahip küçük kasabalar eklendi. Oyuncular bu yerleşimlerin büyümesine yardımcı olabilir ve hatta onları denetleyebilir. Ayrıca Star Wars evrenindeki gibi uzaylılar ile takılabilirsiniz.

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NO MAN'S SKY FRONTIERS FRAGMANI

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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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