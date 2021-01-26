No 1 sözleri! No 1 kendine iyi bak sözleri nedir? No 1 böyle iyi sözleri! No 1 dünya gül bana sözleri nelerdir?

Dünya Gül Bana şarkısıyla adını duyurmayı başaran No 1, şarkılarıyla takipçileriyle buluşuyor. No 1 dinleyicileri, No 1 sözleri! No 1 kendine iyi bak sözleri nedir? No 1 böyle iyi sözleri! No 1 dünya gül bana sözleri nelerdir? merak ediyor.

Asıl adı Can Bozok olan No 1'in müzik yaşamı mikrofonu çalıp, 'çalıntı mikrofon' şarkısını kayıt almasıyla başlıyor. Şarkıların alt yapılarının kendi kendine yapmayı öğrenen Can Bozok, No 1 yaşadığı olaylı hayatında mücadeleyi bırakmayarak, tüm öfkesini rap sözlerinde dile getirdi. Rap müziğinin sevilen rap sanatçısı No 1 dinleyenlerini sözleriyle de etkiliyor. Rap dinleyicileri, No 1 sözleri! No 1 kendine iyi bak sözleri nedir? No 1 böyle iyi sözleri! No 1 dünya gül bana sözleri nelerdir? İşte detaylar.

NO 1 SÖZLERİ!NO 1 KENDİNE İYİ BAK SÖZLERİ NEDİR?

No 1, en büyük çıkışını 122 milyon dinlenmeyi yakalayan Melek Mosso ile yaptığı 'Hiç ışık Yok' şarkısı ile yaptı. Son dönemlerde en çok dinlenen şarkılar arasında olan 'Kendine İyi Bak' rap şarkısı ise binlerce kez dinlenme aldı.

Kendine İyi Bak Sözleri

Çoğunluk herşeyi kabullenendi

Kim kimi yendi?

Çok mu önemli!

Bana baksana benden sanane?

Kendimi anlatamadım hiç kendime

İçim ağlar deme sakın dayan

Gözlerinin rengi yıldızlardan..

Yanıma gel be pamuk prenses

Kafamın içinde paniktir her ses

Yetmedi yak bitmedi çek,

İçin doldu dumanı dost bildiğin için

Sen de mi iğrendin benim gibi

İşin içi çıkarsa hep canım cicim

Uyan rüyadan kalk bu yataktan

Uyan rüyadan kendine gel can

Uyan rüyadan bir kere baksam

Geri dönemem ben anlatamadım

Tutamayacağım her sözü ben verdim

Boş ver desen de boş veremezdim (ki)

Bilirim ben sonu hep aynı

Ağrı ve b**tan his bu her yerim

Deli gibi med ve cezir bu gönlümün

Hastalıklı yanı size kalsın

Git yalan olunca dön gel dediler

No.1 susunca başlayamazsın

Şimdiki dostumun adı bir hiçlik

Hep bir ağızdan kendine iyi bak

Her yeri saransa hatıralarım

Her şeyi değil de kendimi yakarım

İnsanlar boş kutu gibi dostum

Tekmeledikçe bi ses çıkarırlar

İçine atanlar intikam hırsı

Geçmiş kırmızı kutu kola tarzı

Uyan artık rüyadan dedi

Kimseye anlatamadım derdimi

Benim hayallerim derin bataklık

Seni de çeker içine uzak dur artık

Yağmurdan önce gelen hit

Zaten ölmeye gelmedik mi biz

Sen beni boş ver kendine iyi bak

Yalan be yaşayabilirsin bensiz.

NO 1 BÖYLE İYİ SÖZLERİ!

Youtube'de 11 milyon dinlenme alan No 1 Böyle iyi sözleriyle ve müziğiyle ilgi görmeye devam ediyor. 2014 yılında yayınlanan No 1 ait rap şarkı Böyle iyi14 parçadan oluşan No 1 solo albümüne aittir.

No 1 Böyle İyi Sözleri

dikkat et hazır ol sakın kıpırdama

+ Allah'ım sen beni koru Ya Rabbi.

+ Sen beni bu deli kadından kurtar.

+ Canımı bağışla tanrım!

– Şimdi hazır ol.

Beni uyandırın bu nasıl bir rüya?

Kurumayan sulu boya gibi paranoya

Olmasa da olurmuş atmasana ziya.

Sigarayı da seni de bırakırdım güya!

Eczanede satılmalı bence yeni rakı.

Tek sebebi tuttukları nöbet m*********er

Sesim düşer uçurumdan aşağıya bayım.

Hadi çay koy don riti yine buradayım.

Kafamızda kuşku oluşturdu.

Sinek beni ısırdı bu masaya kustu.

Saçmalarım saçlarınla gelip beni sustur.

Kim benim düşmanım kim senin dostun?

Şarkılarım var.

Bozukluklarımdan daha fazla hayallerim.

Sanki yaptığı son şarkısıyım müzisyenin.

Sanki siyah beyaz filmdeki gökkuşağı benim

– kadere inanır mısın neo

+ hayır

– neden

+ çünkü hayatımı yönlendiremediğimi düşünmeyi sevmiyorum

Açın Erkin Koray'ı içip kapat arayı.

Hepsi g***yle izlemiş gibi bu manzarayı.

Gece yaşam savaşı ölüm ekmek arası.

Biraz papaz karası sabah simit sırası.

Okey olgunlaşamadım ama

bir yandan kaçtım bir yandan savaştım.

Okey olgunlaşamadım ama

kamburlaştım ve mecburlaştım.

Yolda nefes alan zombilere selam veriyorum.

Bazen beni tanıdığın için küfür ediyorum.

Çünkü özelimden başka şeyle ilgilenmiyorsun.

Şarkılarımı odana dinletiyorsun.

Üşür ölüm bile düşünsen de üşür.

F****e gibi görün filozof gibi düşün!

Aklını yere düşür böylesi daha iyi.

İlaçlarla üzüntüler seni bölüşür.

Şehirleri terk edemedik ki,

vücudumda yara oldu bak gecenin izi.

Annem babana benzeme diye uyardı beni.

Babam bana benzediyse sorun zaman dilimi.

Yukarıdan düşüyorum gülerek bu yere.

Söyle saplantılara bekle beklentili.

Zaman her şeyin ilacıysa,

S***yim eczaneleri

Bir serseriyim ve böyle iyiyim.

Dışarıda mıyım bir şarkı mıyım?

Ben görmediğin bir gökkuşağı

Yukarda mıyım aşağıda mıyım?

NO 1 DÜNYA GÜL BANA SÖZLERİ NELERDİR?

No 1 Dünya gül bana rap şarkısıyla Youtube üzerinde en az 56 milyon dinlenme aldı. Söz ve müziği Heja ile tamamlayan No 1, Dünya Gül Bana rap şarkısında Heja ile de düet yaptı.

No 1 Dünya Gül Bana Sözleri

Nakarat x2: Heja

Son nefesim bu son defa yalan dünya gül bana.

Yak diyorsun yak ne varsa, her şey son defa.

Verse 1: No. 1

Kıyasla, bak aynaya kim daha çok hasta?

Satırla gitar çalıyor bir deli terasta.

Doksanlarda hipster sakallı babamla

Fotoğrafımı parçaladım, ellilik Chivas'la.

Yavaştan düşmek için adımlarım banktan

Kaldırımla ilişkimiz başlıyor ufaktan.

Snapchat'te sırıtırken nabzınız kaç oktav?

Ne boktan havalıydı atılmak sınıftan.

Yanlışım tamamda neden tek doğrunuz buydu?

Az yanan bi çakmak için 20 lira bozdur.

Özellikle b**tan, özellikle s**tir

Örnek olsun hayatımı özellikle s**tim

Ölmeden bi' kez bak ağlamaktan korkma.

Kus ve biraz gülümse, fotoğraftan kaçma!

Burada tramvay yok gençliğim travma.

Buna saçmalamak denir sonra öl ve hep rahat kal.

Nakarat x2: Heja

Son nefesim bu son defa yalan dünya gül bana.

Yak diyorsun yak ne varsa, her şey son defa.

Verse 2: No. 1

Herkes kendine yol çizerken silindi.

Sanki yaşadıklarım bi filmin ikinci cd'si.

Bu vera dedikleri isabet etmeliydi.

Hangi köpeğin ağzında kaldı dilin kemiği?

Aynı anda konuşunca şeytan ve melek

Bir iyi bir kötü günler hep üstümden geçerek.

Kaçır keçileri, batır gemileri,

Ve artık harbiden soğudum gel hevesim geri.

Neler gerekliydi biraz gülümsemek için?

Bana saysanıza bakın dalganıza.

Sevdiğim her kadın öldü rakı masasında.

Rakı masasında...

Başkasını suçlamayı bende istiyorum fakat

Kendimle yüzleşmek için para vermiş gibiyim.

İşte böyle yalanlardı anca söylediklerim.

Zaten üzülmek hepimizin baba mesleğiydi.

Nakarat x2: Heja

Son nefesim bu son defa yalan dünya gül bana.

Yak diyorsun yak ne varsa, her şey son defa.