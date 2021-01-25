No.1 - Harikalar Diyarında II şarkı sözleri! 'Harikalar Diyarında 2' rap şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
No 1'in yeni şarkısı Harikalar Diyarında 2 çıktı. Çıktığı andan itibaren binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki No.1 - Harikalar Diyarında II şarkısının sözleri nelerdir? Harikalar Diyarında II şarkı sözleri nedir?
Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Peki, Harikalar Diyarında 2 şarkı sözleri nedir, nelerdir?
NO.1 - HARİKALAR DİYARINDA II RAP ŞARKI SÖZLERİ
Yok mu bi' şeyler kafamızı kıran?
Kaç miligram, kan sızdıran, gözlerden
Sözlere bak, gözlerime gözlüğü tak
Arabada zombi, memur n'aber kanki?
No.1 değil A-11, belki de or'da değildir
Karakol, sahne, sokak, hastane, trap, kumar, koma, batakhane
Cilala parlat biraz ilave getir nevale geçir havale
Mahallede ol sessiz, kaltaklar hissiz
Camlardan çok sis çıkıyor, fuck the kulis!
Sönmez ateş ayarında
Harikalar diyarında güldük, öldük hicabınla
Gündüz vakti yüksek kafa, çekil yoldan ağır hasta
Pay yok pastanın hepsini pasla
Bulutların üstündeyim Air Force One ayağımda
Sönmez ateş ayarında
Harikalar diyarında güldük, öldük hicabınla
Gündüz vakti yüksek kafa, çekil yoldan ağır hasta
Pay yok pastanın hepsini pasla
Bulutların üstündeyim Air Force One ayağımda
Dünya bir insanat bahçesi
Giyemem gözüme takarım Gucci
Erkenden uyandım takılmak için, kafanı sikerim canımın içi
Az çalışır hep çok konuşur, içtiğin zıkkımın yok mu dozu?
Sikik çocuk, on sene önce de söyledim sadece sakin olun
Düşük batarya, yüksek enerji, savaş çıkartan sakat güvercin
Sinüsünü açan tinerde şifa, Mortal Combat, var yok Fifa
Ve kap 11'i benzini dök, çak, kafaları yap
Fis konseri yak, arabada arabesk yatakta G Fuck
On beşinci gün go try up, Gloria Jean's'te kılıç oynar
Arabanın farı değil gözler parlar
Geceleri uyku haram, Saltak'ta yan bakar her kaltak bana
Ne demek istediğimi anla, beyin hücrelerimi öldürdüm
Bıraktığımı yazdığım gün oğlum ilk kez seninle eşit göründüm
Mahallede bir olay var, deli mi ne, freestyle atarım polisin sirenine
Sürüyoruz uçuruma yine bile bile takıldık, takıldık emniyet kemerine
Mahallede bir olay var, deli mi ne, freestyle atarım polisin sirenine
Sürüyoruz uçuruma yine bile bile takıldık, takıldık emniyet kemerine
Sönmez ateş ayarında
Harikalar diyarında güldük, öldük hicabınla
Gündüz vakti yüksek kafa, çekil yoldan ağır hasta
Pay yok pastanın hepsini pasla
Bulutların üstündeyim Air Force One ayağımda
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
No1'in yeni parçası Harikalar Diyarında II 22 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde 500 bin izlenme ve 55 bin beğeniye ulaştı. Şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir.
Söz: No.1
Müzik: Doğucan Çamlı
Edit:No.1 & Doğucan Çamlı
Mix: Serkan Özyurt
Mastering: Gökhan Güler
Director. Can Bozok & Yavuz Doruk
Art Director: Fudayl
Colorist: Emrah Tekin
Vfx: Sevan Bedan
Yapım: Talentino