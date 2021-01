No.1 - Harikalar Diyarında II şarkı sözleri! 'Harikalar Diyarında 2' rap şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Peki, Harikalar Diyarında 2 şarkı sözleri nedir, nelerdir?

NO.1 - HARİKALAR DİYARINDA II RAP ŞARKI SÖZLERİ

Yok mu bi' şeyler kafamızı kıran?

Kaç miligram, kan sızdıran, gözlerden

Sözlere bak, gözlerime gözlüğü tak

Arabada zombi, memur n'aber kanki?

No.1 değil A-11, belki de or'da değildir

Karakol, sahne, sokak, hastane, trap, kumar, koma, batakhane

Cilala parlat biraz ilave getir nevale geçir havale

Mahallede ol sessiz, kaltaklar hissiz

Camlardan çok sis çıkıyor, fuck the kulis!

Sönmez ateş ayarında

Harikalar diyarında güldük, öldük hicabınla

Gündüz vakti yüksek kafa, çekil yoldan ağır hasta

Pay yok pastanın hepsini pasla

Bulutların üstündeyim Air Force One ayağımda

Sönmez ateş ayarında

Harikalar diyarında güldük, öldük hicabınla

Gündüz vakti yüksek kafa, çekil yoldan ağır hasta

Pay yok pastanın hepsini pasla

Bulutların üstündeyim Air Force One ayağımda

Dünya bir insanat bahçesi

Giyemem gözüme takarım Gucci

Erkenden uyandım takılmak için, kafanı sikerim canımın içi

Az çalışır hep çok konuşur, içtiğin zıkkımın yok mu dozu?

Sikik çocuk, on sene önce de söyledim sadece sakin olun

Düşük batarya, yüksek enerji, savaş çıkartan sakat güvercin

Sinüsünü açan tinerde şifa, Mortal Combat, var yok Fifa

Ve kap 11'i benzini dök, çak, kafaları yap

Fis konseri yak, arabada arabesk yatakta G Fuck

On beşinci gün go try up, Gloria Jean's'te kılıç oynar

Arabanın farı değil gözler parlar

Geceleri uyku haram, Saltak'ta yan bakar her kaltak bana

Ne demek istediğimi anla, beyin hücrelerimi öldürdüm

Bıraktığımı yazdığım gün oğlum ilk kez seninle eşit göründüm

Mahallede bir olay var, deli mi ne, freestyle atarım polisin sirenine

Sürüyoruz uçuruma yine bile bile takıldık, takıldık emniyet kemerine

Mahallede bir olay var, deli mi ne, freestyle atarım polisin sirenine

Sürüyoruz uçuruma yine bile bile takıldık, takıldık emniyet kemerine

Sönmez ateş ayarında

Harikalar diyarında güldük, öldük hicabınla

Gündüz vakti yüksek kafa, çekil yoldan ağır hasta

Pay yok pastanın hepsini pasla

Bulutların üstündeyim Air Force One ayağımda

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

No1'in yeni parçası Harikalar Diyarında II 22 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde 500 bin izlenme ve 55 bin beğeniye ulaştı. Şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Söz: No.1

Müzik: Doğucan Çamlı

Edit:No.1 & Doğucan Çamlı

Mix: Serkan Özyurt

Mastering: Gökhan Güler

Director. Can Bozok & Yavuz Doruk

Art Director: Fudayl

Colorist: Emrah Tekin

Vfx: Sevan Bedan

Yapım: Talentino