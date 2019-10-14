Nizip Ticaret Odası'ndan Reyhanlı Ticaret Odası'na ziyaret

14.10.2019 14:54

Nizip Ticaret Odası (NTO) kardeş oda Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ve Reyhanlı Ticaret Borsa'sını ziyaret etti.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile bir kardeşlik köprüsü oluşturduklarını ve bu köprünün daha da perçinleşmesi için Reyhanlı'yı ziyaret ettiklerini söyledi.

Reyhanlı ve Nizip, kültür ve coğrafi olarak birbirlerine çok benzediğini ifade eden NTO Başkanı Özyurt sözlerini şunları kaydetti:

"Tarım ve sanayi alanında fikir alışverişinde bulunarak işbirliğimizi güçlendirmek düşüncesi içerisindeyiz. Şehirlerimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak adına bugün yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte görüşmelerde bulunacağız. Ülkemiz son günlerde geçirdiği zor günleri de en kısa zamanda inşallah atlatacaktır. Bu sıkıntıları en kısa zamanda el ele vererek üstesinden geleceğiz. Şanlı ordumuz Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirerek tıpkı Reyhanlı da olduğu gibi Şanlıurfa ve Mardin de yaşayan kardeşlerimizin sıkıntıları sona erdirecektir. Bu kutlu davada Allah askerlerimizi ve milletimizi korusun."

Nizip Ticaret Odası'nın tecrübelerinden faydalanmak için kardeş oda protokolü imzaladıklarını belirten Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Zaroğlu ise, "Kardeş oda protokolündeki amacımız üyelerimize vermiş olduğumuz hizmetlerin kalite standartlarını arttırmak, üyelerimize daha iyi hizmet vermek ve üyelerimizin önünü açmak için bilgi ve becerilerden faydalanmaktır. Barış Pınarı Harekatı'nın hayırlara ve barış ortamının oluşmasına vesile olmasını diliyor, her zaman ordumuzun askerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Toplantıya NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mahmut İri, Reyhanlı Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmet Çalım ve odaların meclis ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA