Nizip Ticaret Odası'ndan öğrencilere ayakkabı yardımı - Haberler
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Nizip Ticaret Odası'ndan öğrencilere ayakkabı yardımı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip Ticaret Odası'ndan öğrencilere ayakkabı yardımı

Nizip Ticaret Odası (NTO) tarafından eğitim yardımları kapsamında geleneksel hale getirilen ilköğretim öğrencilerine yönelik ayakkabı dağıtım töreni düzenlendi.

Nizip Ticaret Odası (NTO) tarafından eğitim yardımları kapsamında geleneksel hale getirilen ilköğretim öğrencilerine yönelik ayakkabı dağıtım töreni düzenlendi.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Mustafa Özkaya İlkokulu'nda gerçekleşen törende, her yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılında da NTO'nun öğrencilere ayakkabı yardımında bulunduğunu söyledi.

Gündeş, NTO'nun eğitime sürekli destek verdiğini ve 18 yıldır düzenlenen bilgi yarışmasına sponsor olduğunu belirterek kurum yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

NTO Başkanı Mehmet Özyurt, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim yardımlarına devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl yine öğrencilerimize 1250 çift ayakkabı yardımı yapılmaktadır. Bu yardımın bir kısmı TOBB tarafından bir kısmı da NTO yönetimi tarafından şahsi olarak karşılanmıştır. Bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da inşallah bu yardımlarımız devam edecektir. Bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için aileler ve öğretmenler kadar sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Öğrencilerimiz pandemi nedeniyle okullarından uzun bir süre uzak kaldılar. Öğrencilerimizin derslerine daha çok çalışarak ailelerine ülkemize ve topluma faydalı birer fert olması en büyük temennimizdir."

Törene, NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Nizip Ticaret Odası'ndan öğrencilere ayakkabı yardımı

Nizip Ticaret Odası'ndan öğrencilere ayakkabı yardımı

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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