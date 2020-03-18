Nizip'te toplu taşıma araçları ve iş yerleri dezenfekte ediliyor Nizip Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile iş yerlerinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıyor.

Nizip Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile iş yerlerinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıyor.

Belediye ekipleri, ilçe merkezinde hizmet veren halk otobüsleri, öğrenci servisleri, dolmuşlar ve taksiler ile iş yerlerinde hijyen çalışması başlattı.

Nizip Tren Garı'nda başlatılan çalışma kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullanan ekipler, özellikle yolcuların sık temas halinde olduğu kapı kolları, tutacaklar ve koltukları dezenfekte etti.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, halkın sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Amacımız halkımızın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarını tedbir alarak dezenfekte etmek." dedi.

Kaynak: AA