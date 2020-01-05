Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu

05.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:56

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki gün önce kaybolan koyunlar jandarma ekiplerince bulundu.

Adaklı Mahallesi'nde kendisine ait koyunları otlatan Hüseyin Turan, 300 baş sürüdeki 8 koyunun kaybolduğunu fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları arama faaliyetleri kapsamında hayvanların dağlık bir alanda olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 48 saat sonra bulunan koyunlar, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sahibi Hüseyin Turan, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA