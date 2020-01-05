Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu
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Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki gün önce kaybolan koyunlar jandarma ekiplerince bulundu.

05.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:56
Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu

'in ilçesinde iki gün önce kaybolan koyunlar ekiplerince bulundu.

Adaklı Mahallesi'nde kendisine ait koyunları otlatan , 300 baş sürüdeki 8 koyunun kaybolduğunu fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları arama faaliyetleri kapsamında hayvanların dağlık bir alanda olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 48 saat sonra bulunan koyunlar, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sahibi Hüseyin Turan, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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