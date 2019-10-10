Nizip'te acil durum ve kriz değerlendirme toplantısı

10.10.2019 15:46

Nizip Kaymakamlığı olası afet ve acil durumların en hızlı şekilde koordinasyonlarının sağlanması için "Afet Acil Durum ve Kriz Değerlendirme" toplantısı yaptı.

Kaymakam Kemal Şahin başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Şahin, toplantının amacının afet ve acil durumlarda, kriz anında koordinasyonu sağlayacak kadronun yetkili isim ve temsil şemanın belirlenmesi, meydana gelebilecek kriz ve afet olaylarının değerlendirilmesi olduğunu söyledi.

Acil durumlar karşısında haberin alındığı ilk andan itibaren organize olarak tüm imkanların iyi kullanılmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Bir olay meydana geldiğinde ilk 10 dakika içerisinde ne yapılacak, 15 dakika içerisinde neler yapılacak, kimler kimlerle irtibata geçecek, kimlerin gücü ne şekilde kullanılacak ve toplanma mekanı neresi olacak, bunların değerlendirilmesi çok önemli." dedi.

Kaynak: AA