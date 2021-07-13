Nizip Belediyesi kendi elektriğini üretmeye başladı

Gaziantep'in Nizip Belediyesi, hizmet binasının elektriğini kurduğu güneş enerjisi panelleriyle karşılamaya başladı.

Gaziantep'in Nizip Belediyesi, hizmet binasının elektriğini kurduğu güneş enerjisi panelleriyle karşılamaya başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye hizmet binasının çatısına kurulan güneş enerjisi panellerinin hayırlı olmasını diledi.

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularına önem verdiklerini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Belediye binamızın çatısına kurulan güneş enerji sistemleriyle artık belediye binamızın enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağından karşılamaya başlamış durumdayız. İlk olarak hizmet binamızda hayata geçirmiş olduğumuz bu önemli çalışmayı belediyemizin tüm birimleriyle birlikte uzay çatılı semt pazarlarımıza taşımayı planlıyoruz. Bunların tamamını gerçekleştirdiğimiz zaman Nizip Belediyesi olarak kendi enerjisini kendi üreten bir belediye olacağız. Bu çalışmamızın hemşerilerimize örnek olmasını temenni ediyor ve bu çalışmayı belediyemize kazandıran çalışma arkadaşlarımıza ve müteahhit firmaya teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu