Nizip Belediye Başkanı Sarı çalışmaları yerinde inceledi
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Nizip Belediye Başkanı Sarı çalışmaları yerinde inceledi

12.10.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:36
Nizip Belediye Başkanı Sarı çalışmaları yerinde inceledi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ekiplerce yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ekiplerce yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Devam eden temizlik, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sarı, çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

İnceleme kapsamında sanayi sitesi esnaflarıyla da bir araya gelen Sarı, esnaflarla bir süre sohbet ederek daha temiz bir Nizip sanayisi için onlara da büyük görevler düştüğünü belirtti.

Sarı, ziyareti sırasında Nizip Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Müslüm Aslan'dan da sanayi sitesi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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