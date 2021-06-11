Nişantaşı Üniversitesi ve Şişli Belediyesi'nden iş birliği
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Nişantaşı Üniversitesi ve Şişli Belediyesi'nden iş birliği

Nişantaşı Üniversitesi ve Şişli Belediyesi'nden iş birliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nişantaşı Üniversitesi ile Şişli Belediyesi, Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmeye Yönelik Uygulama Protokolü kapsamında iş birliğine imza attı.

Nişantaşı Üniversitesi ile Şişli Belediyesi, Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmeye Yönelik Uygulama Protokolü kapsamında iş birliğine imza attı. İş birliğiyle, ortak belirlenen hibe programlarına, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme merkezleri ile meslek edindirmeye yönelik çalışmaların yapılması, istihdam sağlamaya yönelik kapasite geliştirme programları oluşturulması hedefleniyor.

Şişli Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleşen iş birliği törenine, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın katıldı.

İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, "Üniversitemiz bir fayda merkezi konumundadır. Bizler bugün Şişli bölgesindeki vatandaşlarımıza ve belediye bünyesindeki çalışanlara farklı konularda fayda sağlamak için bir aradayız. Milletimize faydalı olacak iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

KESKİN: İŞ BİRLİĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaparak, "Ben iş birliğimizi kişisel olarak çok önemsiyorum. Çünkü pandemi, hepimize her şeyin bir anda nasıl değişebileceğini gösterdi. Pandemi şartları yoksulluğun ve yoksunluğun tanımı değiştirdi. Eğitim ve istihdamın önemini, vazgeçilmezliğini bir kez daha gördük.  Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ile akademik kadrosuna ve bu iş birliğinin hayata geçmesi için çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİNDEN MUTLUYUZ"

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da "Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok bilgi ve teknolojiyi üreten, öğrencilerine hayatın her alanında katkı sağlamaya adanmış bir kurumdur. Bugün, Şişli Belediyesi ile imzalayacağımız protokol çerçevesinde de aslında üniversitemizin bilgi birikimini bir şekilde buraya aktarmayı istiyoruz. Böylece topluma, millete katkı sağlamış olacağız. Bu katkıyı bir borç olarak görüyoruz. Bu bakımdan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Nişantaşı Üniversitesi ve Şişli Belediyesi'nden iş birliği
Nişantaşı Üniversitesi ve Şişli Belediyesi'nden iş birliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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