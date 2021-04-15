Nişantaşı'nda su deposunda tinerden etkilenen işçi bayıldı; onu kurtaran apartman görevlisi de fenalaştı

NİŞANTAŞI'nda bir apartmanın su deposunda boya yapan işçi, yoğun tiner kokusundan etkilenerek bayıldı.

NİŞANTAŞI'nda bir apartmanın su deposunda boya yapan işçi, yoğun tiner kokusundan etkilenerek bayıldı. İşçiyi su deposundan çıkaran apartman görevlisi de tiner kokusundan etkilenerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan işçi ve apartman görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Şişli Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan su deposunda boya yapan işçi, yoğun tiner kokusundan etkilenerek bayıldı. Su deposuna giden apartman görevlisi, işçiyi baygın halde buldu. Su deposunun dar kapağından işçiyi çıkaramayan apartman görevlisi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre uğraşan apartman görevlisi, işçiyi su deposundan dışarıya çıkarmayı başardı. İşçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra apartman görevlisi de fenalaştı. Olay yerine çağrılan ikinci ambulansla apartman görevlisi de hastaneye kaldırıldı. İşçi ve apartman görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ZEKİ GÜNAL