'Nişanlıma alyans alacağım' dedi, 30 bin liralık yüzük çaldı
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'Nişanlıma alyans alacağım' dedi, 30 bin liralık yüzük çaldı

ADANA'da, kuyumcu Özlem Çokay'ın (38) dükkanına alyans alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz erkek, 30 bin TL değerindeki yüzük bulunan tablayı alıp, kaçtı.

'Nişanlıma alyans alacağım' dedi, 30 bin liralık yüzük çaldı
22.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:07

ADANA'da, kuyumcu Özlem Çokay'ın (38) dükkanına alyans alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz erkek, 30 bin TL değerindeki yüzük bulunan tablayı alıp, kaçtı.  Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Çoktay, "Bir kadın kuyumcu olarak korkmadan işimi yapmak istiyorum" dedi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde, 15 Mayıs günü meydana geldi. Özlem Çoktay'ın kuyumcu dükkanına yüzünde cerrahi maske ile gelen kimliği belirsiz bir erkek, nişanlısı ve kendisi için alyans almak istediğini söyledi. Çoktay da alyansların bulunduğu tablayı tezgah üzerine çıkardı. Yüzükleri inceleyen genç, vitrindeki bir alyansı da görmek istediğini belirtti. Bu kişi, Çoktay vitrine yönelince 30 bin TL değerinde alyans yüzükler bulunan tablayı alıp, koşarak kaçtı. Çoktay hemen polisi aradı. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

'KADINDIR DEYİP HEDEF GÖRMESİNLER'20 yıldır kuyum işiyle uğraştığını ve mesleğini çok sevdiğini anlatan 2 çocuk annesi Özlem Çoktay, ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyledi.Koronavirüs salgınından sonra işlerinin düştüğünü ve bu zor süreçte böyle bir olayın yaşanmasının kendisini maddi manevi çok sarstığını ifade eden Çoktay, "Sezon yeniden başlayacakken başıma bu talihsiz olay geldi. Aslında buradaki mesele kadın bir kuyumcu olarak bu işi korkmadan yapmam. Ne yazık ki bu tür insanlar 'kadındır, zayıftır' deyip hedef görüyor ve böyle bir hamle yapıyor. Bunu yapıp insanların emeğini çalmasınlar" dedi.

İş yerini 3 gün boyunca açamadığını, korkudan uyuyamadığını belirten Çoktay, şüphelinin bir an önce yakalanması konusunda emniyet güçlerine güvendiğini belirtti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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