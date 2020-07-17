Nişan yüzüğü almaya geldiler son model otomobil kazandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nişan yüzüğü almaya geldiler son model otomobil kazandılar

Nişanları için Kütahya'dan Eskişehir'de bulunan Espark Alışveriş Merkezine yüzük almaya gelen çift, burada yapılan otomobil ödüllü çekilişe katıldı.

Nişan yüzüğü almaya geldiler son model otomobil kazandılar
17.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:52

Nişanları için Kütahya'dan Eskişehir'de bulunan Espark Alışveriş Merkezine yüzük almaya gelen çift, burada yapılan otomobil ödüllü çekilişe katıldı. Evlendikten sonra son model otomobil kazandıklarını öğrenen talihli çift, çifte mutluluk yaşadı.

Kübra Balta ve Cahit Balta çifti, evlenmeden birkaç ay önce nişan yüzüklerini almak için Espark Alışveriş Merkezi'ne geldi. Yüzüklerini alan çift, burada gerçekleşen otomobil ödüllü çekilişe katıldı. ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezinde noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucu son model lüks otomobil, Kübra Balta'ya çıktı. Otomobili teslim almaya gelen talihli çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

"Bizim için düğün hediyesi oldu"

Çekiliş sürecinde evlendikleri için çifte mutluluk yaşadıklarını aktaran Felsefe Öğretmeni Kübra Balta, "Biz araba çekilişi yapıldığı süre zarfında nişanlıydık. Daha doğrusu nişan alışverişi için Kütahya'dan gelmiştik. Alışverişlimizi yaptık eşim de bize yüzük almıştı. Kupon aldık ve çekilişe katıldık. Birkaç tane kupon vermiştik ama benim adıma olana çıktı. Hatta bu pandemi süreci yüzünden biraz ertelenince biz o süre zarfında evlendik. Nikahtan 2 hafta sonra da çekilişi kazandığımız duyduk. Bizim için de bir düğün hediyesi oldu. İkisi de çok heyecanlı ve güzel şeylerdi. Heyecanlı bir dönem yaşadık ve üstüne bu olunca hem şaşırdık, hem de heyecanlandık. Bugün de buradayız ve teslim alıyoruz" diye konuştu.

"Bir gün öncesine kadar araç bakıyordum"

Otomobilin kendilerine çıktığını öğrenmeden bir gün önce satın almak için otomobil baktığını belirten Avukat Cahit Balta, "Çok mutlu olduk. Heyecan bastı önce emin olmadık. Akşama kadar anca emin olabildik. Biz de zaten araç almayı düşünüyorduk. Hatta bir gün öncesine kadar ben araçlara bakıyordum. Çok mutlu olduk böyle olunca. Bize de bir düğün hediyesi gibi oldu" şeklinde konuştu.

Çekilişe katılımın yoğun olduğunu söyleyen Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı ise şunları söyledi;

"Nikahta keramet var derler. Biz de Espark olarak çiftimize bir düğün hediyesi vermiş gibi hissediyoruz. Allah inşallah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Çekilişimiz 15 Kasım 2019'da başlamıştı. 15 Mart 2020'ye kadar devam etti. Çekilişimizi normalde nisan ayında yapmayı planlıyorduk ama pandemi sebebiyle 22 Haziran'a ertelemek zorunda kalmıştık. 500 bine yakın yoğun bir katılım oldu. Tekrardan çiftimizi tebrik ediyoruz."

Öte yandan büyük ödül olan otomobilin yanı sıra çekilişe katılan 2 kişi telefon 2 kişi de televizyon sahibi oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Bülent Turan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Cenk Eren Dilan Çıtak Hande Erçel Selçuk Yöntem
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Adana Ankara İngiltere
Şu an buradasınız: Nişan yüzüğü almaya geldiler son model otomobil kazandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 16:36:50. #1.14#
title