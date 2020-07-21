Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Survivor yarışmacılardan Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a "Olum seni adam sandım ama baban haklıymış" sözleriyle yüklendi. Yasin'in bu sözlerine Tayfun'un ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Survivor'ın son ermesinin ardından kılıçlar çekildi. Son olarak sosyal medya hesabından Nisa Bölükbaşı ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı.

"SENİ ADAM SANDIM AMA BABAN HAKLIYMIŞ"

Tayfun'a sert sözlerle yüklenen Yasin, "Olum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için Cemal'le ben seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir" ifadelerini kullandı.

İşte Yasin'in kavga çıkartacak o yorumu;

GÖZLER TAYFUN'A ÇEVRİLDİ

Sosyal medyadan büyük yankı uyandıran bu sözlere Tayfun Erdoğan'ın ne yanıt vereceği büyük merak konusu oldu.