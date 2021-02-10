Niran Ünsal annesine vefasını düet ile ödedi

Nursal Ünsal'dan müzik dersleri almasıyla başladığı müzikal yolculuğunda sanatçının vefatından sonra İzmir Sanayi'de oto tamirciliği mesleğine geri dönüş yapan Ferit Türkkan, şarkılarını Niran Ünsal'a ulaştırmasıyla yarım kalan hayalini gerçekleştirdi.

Ferit Türkkan'ın müziğe karşı duyduğu heyecanından etkilenen Niran Ünsal, şarkıcıya 3 şarkılık bir single hazırladı. Annesine olan vefasını yerine getiren Ünsal, "Sebep Sensin" isimli şarkıda ise Türkkan ile düet yaptı. Sözü, müziği Ferit Türkkan'a ait duygusal şarkının düzenlemesi ise Serkan Balkan'a ait.

Ayrılıkla biten büyük bir aşkın hikayesini anlatan klibin romantik sahneleri Şile Saklıgöl'de çekildi. Şık video klibin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Aras Koloğlu bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet