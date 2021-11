Nintendo Switch'in en çok satan 10 oyunu!

Nintendo Switch'in en çok satanlarında herhangi bir sürpriz ile karşılaşılmamaktadır. Egzersiz oyunları, parti oyunları, Pokemon oyunları, Zelda oyunları ve Mario oyunları önceki Nintendo konsollarında son derece iyi iş çıkardı. Buna da ek olarak yeni oyunlar, Splatoon veya Tomodachi Life'da iyi iş çıkardı. Bu da Nintendo'nun ilk on listesinin nesilden nesile tamamen tekrar ediyor gibi görünmesini engelliyor.

NINTENDO SWITCH'TE EN ÇOK SATAN 10 OYUN:

1- Mario Kart 8 Deluxe

Çıkış Tarihi: 28 Nisan 2017

38.74 milyon adet satış yaptı

2- Animal Crossing: New Horizons

Çıkış tarihi: 28 Mart 2020

34.85 milyon adet satış yaptı

3- Super Smash Bros. Ultimate

Çıkış tarihi: 7 Aralık 2018

25.71 milyon adet satış yaptı

4- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Çıkış tarihi: 3 Mart 2017

24.13 milyon adet satış yaptı

5- Pokemon Sword/ Pokemon Shield

Çıkış tarihi: 15 Kasım 2019

22.64 milyon adet satış yaptı

6- Super Mario Odyssey

Çıkış tarihi: 27 Ekim 2017

21.95 milyon adet satış yaptı

7- Super Mario Party

Çıkış tarihi: 5 Ekim 2018

16.48 milyon adet satış yaptı

8- Pokemon: Let's Go, Pikachu!

Çıkış tarihi: 16 Kasım 2018

13.83 milyon adet satış yaptı

9- Splatoon 2

Çıkış tarihi: 21 Temmuz 2017

12.68 milyon adet satış yaptı

10- Ring Fit Advanture

Çıkış tarihi: 18 Ekim 2019

12.21 milyon adet satış yaptı

