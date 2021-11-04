Nintendo Switch'in en çok satan 10 oyunu!
Nintendo Switch'te en çok satan oyunların arasında klasikleşmiş Mario, Zelda, Pokemon gibi oyunlar da yer alıyor.
Nintendo Switch'in en çok satanlarında herhangi bir sürpriz ile karşılaşılmamaktadır. Egzersiz oyunları, parti oyunları, Pokemon oyunları, Zelda oyunları ve Mario oyunları önceki Nintendo konsollarında son derece iyi iş çıkardı. Buna da ek olarak yeni oyunlar, Splatoon veya Tomodachi Life'da iyi iş çıkardı. Bu da Nintendo'nun ilk on listesinin nesilden nesile tamamen tekrar ediyor gibi görünmesini engelliyor.
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NINTENDO SWITCH'TE EN ÇOK SATAN 10 OYUN:
1- Mario Kart 8 Deluxe
- Çıkış Tarihi: 28 Nisan 2017
- 38.74 milyon adet satış yaptı
2- Animal Crossing: New Horizons
- Çıkış tarihi: 28 Mart 2020
- 34.85 milyon adet satış yaptı
3- Super Smash Bros. Ultimate
- Çıkış tarihi: 7 Aralık 2018
- 25.71 milyon adet satış yaptı
4- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Çıkış tarihi: 3 Mart 2017
- 24.13 milyon adet satış yaptı
5- Pokemon Sword/ Pokemon Shield
- Çıkış tarihi: 15 Kasım 2019
- 22.64 milyon adet satış yaptı
6- Super Mario Odyssey
- Çıkış tarihi: 27 Ekim 2017
- 21.95 milyon adet satış yaptı
7- Super Mario Party
- Çıkış tarihi: 5 Ekim 2018
- 16.48 milyon adet satış yaptı
8- Pokemon: Let's Go, Pikachu!
- Çıkış tarihi: 16 Kasım 2018
- 13.83 milyon adet satış yaptı
9- Splatoon 2
- Çıkış tarihi: 21 Temmuz 2017
- 12.68 milyon adet satış yaptı
10- Ring Fit Advanture
- Çıkış tarihi: 18 Ekim 2019
- 12.21 milyon adet satış yaptı