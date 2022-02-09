Ninja Theory: "Hellblade 2, ilk oyunu bağımsız bir oyun gibi gösterecek"

Hellblade serisinin yaratıcısı Tameem Antoniades'in bir röportajında, "Hellblade 2'nin amacı mükemmelleştirmek değil, daha inandırıcı ve daha rafine hissettiren bir deneyim yaratmaktır. Ölçek açısından hırsı daha büyüktür. Hellblade 2'nin ilk oyunu bağımsız bir oyun gibi göstereceğini düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Antoniades, röportajın ilerleyen kısımlarında Hellblade 2'nin istenen gerçek hissi yaratmak için geliştirici ekip Ninja Theory'nin ne kadar ileri gittiğini açıkladı. "Fikir inandırıcılıktır, her şeyi gerçek veya inandırıcı göstermek ve bunu yapmanın en iyi yolu her şeyi gerçek hikayelere dayandırmaktır."

Oyunun gerçekliğini artırmak adına İzlanda'da birçok mekanın keşfi yapıldı ve oyun motoruna taratıldı. Kostümlerin oyun içerisinden değil tasarlanmasına değil gerçek kostümlerin tasarlanmasına karar verildi ve onlar da taratılarak sanal ortama geçirildi.