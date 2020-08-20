Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar oyuncuları ve Ninja Kaplumbağalar özeti!
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Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar oyuncuları ve Ninja Kaplumbağalar özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ninja Kaplumbağalar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ninja Kaplumbağalar konusu, özeti ve Ninja Kaplumbağalar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ninja Kaplumbağalar filminin detayları…

Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar oyuncuları ve Ninja Kaplumbağalar özeti!
20.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:27

İzleyenleri ekrana bağlayan Ninja Kaplumbağalar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ninja Kaplumbağalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Ninja Kaplumbağalar konusu nedir, Ninja Kaplumbağalar oyuncuları kimler ve Ninja Kaplumbağalar özeti gibi konuları inceliyoruz.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York şehrinin eski parlak günleri geride kalmıştır. Zira Shredder ve başında olduğu Foot Clan örgütü, emniyetten siyasete kadar her türlü resmi birimi ele geçirip, şehri istedikleri gibi yönetmeye kararlıdır. Usta Splinter'ın uzun yıllardır yeryüzüne hiç çıkartmadığı dört ninja kaplumbağa Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder ile savaşmak için sabırsızlanmaktadırlar. Şiddetlenen suç olaylarına ve dahası masum insanların öldürülmesine göz yumamayan dört genç savaşçı, kimliklerini açık etmek pahasına yer yüzüne çıkarlar. Kanal 6'nın haber peşindeki gözü pek muhabiri April O'Neil ise hayatının fırsatını yakaladığına inanırken, aslında geçmişine dair gerçeklerle yüzleşecektir

NİNJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kevin Munroe

Tür: Animasyon, Aksiyon

Yapım Yılı: 2007

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2007 Cuma

Senaryo: Kevin Eastman, Peter Laird

Seslendirme:James Arnold Taylor, Mitchell Whitfield, Nolan North, Mako, Sarah Michelle Gellar

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce, Fransızca

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