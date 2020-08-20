Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar oyuncuları ve Ninja Kaplumbağalar özeti!

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NİNJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York şehrinin eski parlak günleri geride kalmıştır. Zira Shredder ve başında olduğu Foot Clan örgütü, emniyetten siyasete kadar her türlü resmi birimi ele geçirip, şehri istedikleri gibi yönetmeye kararlıdır. Usta Splinter'ın uzun yıllardır yeryüzüne hiç çıkartmadığı dört ninja kaplumbağa Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder ile savaşmak için sabırsızlanmaktadırlar. Şiddetlenen suç olaylarına ve dahası masum insanların öldürülmesine göz yumamayan dört genç savaşçı, kimliklerini açık etmek pahasına yer yüzüne çıkarlar. Kanal 6'nın haber peşindeki gözü pek muhabiri April O'Neil ise hayatının fırsatını yakaladığına inanırken, aslında geçmişine dair gerçeklerle yüzleşecektir

NİNJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kevin Munroe

Tür: Animasyon, Aksiyon

Yapım Yılı: 2007

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2007 Cuma

Senaryo: Kevin Eastman, Peter Laird

Seslendirme:James Arnold Taylor, Mitchell Whitfield, Nolan North, Mako, Sarah Michelle Gellar

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce, Fransızca