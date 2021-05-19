Ninesinden esinlenip lavantalı uyku yastığı üretti

ISPARTA'da yaşayan Hanife Başar (36) çocukluğunda ziyarete gittikleri babaannesinin ıtri bitkiler koyduğu kokulu yastıklarından yola çıkarak, lavanta kokulu uyku yastığı üretti.

ISPARTA'da yaşayan Hanife Başar (36) çocukluğunda ziyarete gittikleri babaannesinin ıtri bitkiler koyduğu kokulu yastıklarından yola çıkarak, lavanta kokulu uyku yastığı üretti. Yastıkları Japonya'dan da talep gören Hanife Başar, "Bu çalışma tam 2 yıl sürdü ve çok sayıda uzmanın görüşünü de alarak lavantalı yastık üretimine başladık" dedi.

Kentte oturan 16 yıllık evli ve 3 çocuk annesi acil tıp teknisyeni Hanife Başar, çocukluğunda babaannesinin, ıtri bitkileri yastık içine koymasından ilham alarak, lavantanın da insanı rahatlatıcı özelliğinden yola çıkarak 'lavanta kokulu yastık' üretmeye karar verdi. Yaklaşık 3 yıl önce KOSGEB desteğiyle başladığı projesinde Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) de bilimsel destek alan Hanife Başar, 2 yıllık Ar- Ge çalışmasının ardından geçen yıl lavantalı uyku yastığı üretti. Hanife Başar'ın uç taraflarına konulan ceplere lavanta tohumu yerleştirilerek üretilen yastıkları kısa sürede ilgi gördü. Yastıklar Japonya başta olmak üzere bazı Uzak Doğu ülkelerine numune gönderildi.

'NİNEMİN O MİS KOKULU YASTIKLARI AKLIMA GELDİ'Köyde yaşayan babaannesini her ziyarete gittiklerinde kenarları işlemeli yastıkları yüklükten çıkarıp yattıklarını ve onların huzur veren kokusunun kısa sürede uykuya dalmalarını sağladığını aktaran Hanife Başar, "Isparta'da son yılların parlayan yıldızı lavanta, gerek tıbbi gerek aromatik özellikleri ile kendisini ispat etmiş bir nimet. Dedim ki biz niye bu nimetten insanları istifade ettirmiyoruz. Ninemin o mis kokulu yastıkları aklıma geldi ve hemen bir ekip oluşturarak Ar- Ge çalışmalarına başladık. Bu çalışma tam 2 yıl sürdü ve çok sayıda uzmanın görüşünü de alarak lavantalı yastık üretimine başladık. Çok olumlu dönüşümler sağlandı. Hatta başta Süleyman Demirel Üniversitesi olmak üzere bazı üniversitelerle bu konuda iş birliği içerisindeyiz" dedi.'UZAK DOĞU ÜLKELERİ İLE TEMASTAYIZ'Numune gönderdikleri ülkelerden de olumlu dönüşler almaya başladıklarını vurgulayan Hanife Başar, "Lavantalı yastıkların uyku sorunu çeken hastalara olumlu etkileri ispatlandı. Şimdi İstanbul'da bir tekstil firması ile anlaşmamızı sağladık, yastıklar büyük boy ve küçük boy olmak üzere 2 ebatta üretiliyor. İnşallah en kısa sürede tüm dünyaya Isparta'mızın hem lavantasını hem de yastıklarını tanıtmış olacağız" diye konuştu.PROF. DR. AKKAYA: SOLUYAN KİŞİ UYKUYA RAHAT DALIYOR

SDÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akkaya, hastane bünyesinde oluşturdukları Uyku Laboratuvarı'nda üretilen lavantalı yastıkların olumlu etkilerini gördüklerini belirterek, lavantanın kokusu ile sakinleştirici bir etkisi olduğunun kanıtlandığını aktardı. Prof. Dr. Akkaya, uykunun insan sağlığında çok büyük etkisi olduğunu ifade ederek, "Lavanta içerisindeki 30'a yakın aromatik maddeler, fenoller uyku düzenleyici olarak etki yapmakta ve uyku bozukluğuna bağlı hastalıkları engellemektedir. Bu etkiler gözetilerek firmalar uyku yastığı yapmış. Ben bu yastığa uyku yastığı diyorum. İçerisinde lavandula angustifolia tohumları bulunmakta ve bu tohumların içerisinde yer alan yüzde 10 oranındaki uçucu yağlar uyku esnasında inhalasyon ile insanın solunumuna girmektedir. Bunları soluyan kişi uykuya rahat dalmakta, kasları gevşemekte ve sağlıklı bir uyku uyuyarak dinç kalkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan