Nimet Baş (Çubukçu) kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nimet Baş'ın hayatı ve biyografisi!

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NİMET BAŞ (ÇUBUKÇU) KİMDİR?

Nimet Baş (d. 2 Mart 1965, Ayrancı, Karaman), Türk hukukçu ve siyasetçidir.

Nimet Baş doğum tarihi : 2 Mart 1965

Nimet Baş kaç yaşında : 56 yaşında

Nimet Baş mesleği ne : Hukukçu ve siyasetçi

Nimet Baş nereli : Karaman

59. ve 60. Hükûmetlerde Devlet Bakanlığı yaptı; 60. Hükûmetteki kabine değişikliği sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın Millî Eğitim Bakanı oldu. Tam 6 yıl Bakanlık yaparak Cumhuriyet tarihinde en uzun süre görev yapan kadın Bakan oldu.

1965 yılında Karaman'ın Ayrancı ilçesinde on çocuklu bir ailenin kızı olarak doğdu. Konya Ereğli Cumhuriyet Lisesi'nin ardından 1988 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başladı. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nda ve Çocuk Mahkemeleri'nde görev yaptı.

Orta düzeyde Almanca bilmekte olup Birol Çubukçu ile sürdürdüğü 25 yıllık evliliğini 15 Temmuz 2011 tarihinde bitirdi. Çağrı isminde 1 çocuk annesidir.

SİYASİ KARİYERİ

3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçildi, 2 Haziran 2005 tarihinde Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine atandı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden AK Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükûmetinde Devlet Bakanlığına getirildi. Uzun süre kabinenin tek kadın bakanı oldu. 3 Mayıs 2009 tarihinde Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan Millî Eğitim Bakanlığı'na atandı.

12 Haziran 2011 Genel seçimlerinde XXIV. dönem İstanbul milletvekili seçildi.