Nimes - Nice maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
16 Aralık'ta oynanacak olan, Nimes - Nice maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
16 Aralık'ta oynanacak olan, Nimes - Nice maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte detaylar...
Nimes - Nice maçı hangi kanalda?
Nimes ve Nice 16.12.2020 Çarşamba günü Fransa Ligue 1 karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports Max 2 canlı yayınlıyor.
Nimes Nice Hangi Tarihte?
Nimes Nice Futbol karşılaşması tarihi 16.12.2020
Nimes Nice Hangi Kanalda?
Nimes - Nice maçını Bein Sports Max 2 canlı olarak yayınlayacak
Nimes Nice Maçı Hangi Gün?
Nimes - Nice maçı Çarşamba günü oynanacak
Nimes Nice Saat Kaçta?
Nimes - Nice Maçın başlama saati 21:00