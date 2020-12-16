Nimes - Nice maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Nimes - Nice maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:30
Nimes - Nice maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Nimes - Nice maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Nimes - Nice maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte detaylar...

Nimes - Nice maçı hangi kanalda?

Nimes ve Nice 16.12.2020 Çarşamba günü Fransa Ligue 1 karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports Max 2 canlı yayınlıyor.

Nimes Nice Hangi Tarihte?

Nimes Nice Futbol karşılaşması tarihi 16.12.2020

Nimes Nice Hangi Kanalda?

Nimes - Nice maçını Bein Sports Max 2 canlı olarak yayınlayacak

Nimes Nice Maçı Hangi Gün?

Nimes - Nice maçı Çarşamba günü oynanacak

Nimes Nice Saat Kaçta?

Nimes - Nice Maçın başlama saati 21:00

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