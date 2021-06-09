Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor
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Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor Su çiçeği nilüferlerle dolu 3 kilometrelik vadi koruma altında Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke: "Bu alanla ilgili güzel bir proje yaparak Bakanlığımız da katkısıyla turizmi kazandırmak istiyoruz" Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaklaşık 3...

Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor

Su çiçeği nilüferlerle dolu 3 kilometrelik vadi koruma altında

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke:

"Bu alanla ilgili güzel bir proje yaparak Bakanlığımız da katkısıyla turizmi kazandırmak istiyoruz"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki seyrine doyumsuz Nilüfer Vadisi ziyaretçilerini bekliyor.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, vadinin turizme kazandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti. Teke, "İlkbahar ile birlikte, ilçemiz Nilüfer Vadisi kendisini göstermeye başladı. Seyrederken rahatlatan ve dinlendiren Nilüfer Vadisi'nin seyrine doyum olmuyor. Beyaz çiçekleri ile ruhu ve masumiyeti simgeleyen Nilüfer vadisi halkımızı bekliyor. İlçemiz Meslek Yüksekokulu yanında bulunan ve 3 kilometre uzunluğundaki Nilüfer vadimiz yaz boyunca ziyaretçilerini bekliyor. Nilüfer dünyada ender rastlanan su çiçeğidir. Bu alanla ilgili güzel bir proje yaparak Bakanlığımız da katsısıyla turizmi kazandırmak istiyoruz.

Başkan Teke, Nülifer Vadisi'nin koruma altında olduğunu dile getirdi.

Altıntaş ilçe sakinlerinden Ertuğrul Ulu ve Mehmet Ali Sinan da doğaseverleri Nilüfer Vadisi'ne davet etti.

Nilüfer Vadisi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor
Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor
Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor
Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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