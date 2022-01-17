Nilüfer - Son Arzum şarkı sözleri! Nilüfer - Son Arzum dinle! Son Arzum sözleri!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Nilüfer'in kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Son Arzum şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Nilüfer - Son Arzum şarkı sözleri! Nilüfer - Son Arzum dinle! Nilüfer Son Arzum sözleri! Son Arzum şarkı sözü! İşte detaylar...
Nilüfer Son Arzum şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Son Arzum şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Nilüfer Son Arzum şarkısının sözleri...
NİLÜFER - SON ARZUM SÖZLERİ!
Gelse bile son günüm
Koluna alsa ölüm
Gözlerimin önünde
Seninle geçen günüm
***
Senden sonra kalbimi
Sevgilere kapadım
Ben seninle o günü
Bin yıl gibi yaşadım
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Açık gitmez gözlerim
Ölsem bile sevgilim
Kulaklarımda çınlıyor
Beni anlatan sözlerin
***
Aşkıma hiç dokunma
Bırak öylece kalsın
Gerçek sevgi neymiş
Bilmeyenler anlasın
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Gelse bile son günüm
Koluna alsa ölüm
Gözlerimin önünde
Seninle geçen günüm
***
Senden sonra kalbimi
Sevgilere kapadım
Ben seninle o günü
Bin yıl gibi yaşadım
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar