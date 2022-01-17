Nilüfer - Son Arzum şarkı sözleri! Nilüfer - Son Arzum dinle! Son Arzum sözleri!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Nilüfer'in kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Son Arzum şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Nilüfer - Son Arzum şarkı sözleri! Nilüfer - Son Arzum dinle! Nilüfer Son Arzum sözleri! Son Arzum şarkı sözü! İşte detaylar...

Nilüfer Son Arzum şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Son Arzum şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Nilüfer Son Arzum şarkısının sözleri...

NİLÜFER - SON ARZUM SÖZLERİ!

Gelse bile son günüm

Koluna alsa ölüm

Gözlerimin önünde

Seninle geçen günüm

***

Senden sonra kalbimi

Sevgilere kapadım

Ben seninle o günü

Bin yıl gibi yaşadım

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

***

Açık gitmez gözlerim

Ölsem bile sevgilim

Kulaklarımda çınlıyor

Beni anlatan sözlerin

***

Aşkıma hiç dokunma

Bırak öylece kalsın

Gerçek sevgi neymiş

Bilmeyenler anlasın

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

***

Gelse bile son günüm

Koluna alsa ölüm

Gözlerimin önünde

Seninle geçen günüm

***

Senden sonra kalbimi

Sevgilere kapadım

Ben seninle o günü

Bin yıl gibi yaşadım

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

***

Son arzun nedir diye

Gelip de bana sorsalar

Gözlerime bakıp da

Her şeyi anlasalar

NİLÜFER - SON ARZUM DİNLE!

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