Nilüfer Narlı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nilüfer Narlı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Nilüfer Narlı geliyor. Peki, Prof. Dr. Nilüfer Narlı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nilüfer Narlı'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Nilüfer Narlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

PROF. DR. NİLÜFER NARLI KİMDİR?

Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Lisans eğitimini 1979 senesinde ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü'nde ana dalı felsefe, yan dalı ise sosyoloji olarak bitirdi. Bölümü birincilikle tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise 1982 yılında ODTÜ'de İnsan Bilimleri Bölümü'nde tamamlamıştır. Bu bölümde asistanlık yapan Prof. Dr. Nilüfer Narlı 1983 yılında Mazelya'ya gitmiştir ve burada Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Nilüfer Narlı, 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kurdu. Uzun yıllar başkanlığını yaptı. Ardından Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'nı yaptı. Çeşitli üniversitelerde görev alan Narlı, 2005 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde çalışmaktadır.