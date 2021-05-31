Nilüfer kimdir? Nilüfer hayatı ve biyografisi! Nilüfer kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nilüfer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nilüfer hakkında merak edilenler. Nilüfer hayatı ve biyografisi. Nilüfer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nilüfer merak konusu oldu. İşte Nilüfer hakkında merak edilen Nilüfer kimdir, Nilüfer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİLÜFER KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Mayıs 1955

Kaç yaşında: 66yaşında

Nereli: Cihangir

Nilüfer Yumlu ya da bilinen adıyla Nilüfer (d. 31 Mayıs 1955), Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcıdır. 1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından biri oldu. 1972 yılında yayımladığı ilk 45'liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. "Dünya Dönüyor"un yanı sıra, 70'ler boyunca yayımladığı "Göreceksin Kendini", "Başıma Gelenler", "Boşver", "Kim Arar Seni" gibi şarkılar Türk pop müziği klasikleri arasına girdi. 1978'de Eurovision'a katılmasının ardından 80'lerin başında müzikte etkisini hissettiren arabesk akımına kapıldı. Nilüfer '84 albümünde "Kar Taneleri" şarkısını söylediği ve 90'ların sonuna kadar birlikte çalıştığı Kayahan müzik kariyerinde önemli bir yer tuttu. Nilüfer, 80'ler ve 90'ların ilk yarısına kadar büyük satış yakalayan pek çok albümün ardından, zirvesini Nilüfer'le albümüyle yaşadı. Pek çok müzisyenle çalıştığı bu albüm, "Mavilim", "Çok Uzaklarda", "Namussuz Akşamlar" gibi hitlerin de etkisiyle 750 binin üzerinde satarak yılın en çok satan albümlerinden biri oldu. Bir sonraki albümüyle 1970'li yıllardaki hitlerini yeni düzenlemeleriyle yeni nesle taşıyan Nilüfer, 2000'lerdeki birkaç albümün ardından 2011'de yeni nesil rock müzik grup ve şarkıcılarıyla birlikte seslendirdiği 12 Düet albümü oldukça iyi tepkiler topladı. Bunun ardından bir devam albümü daha olan 13 Düet albümü geldi. Şarkıcı 2015 yılında DMC etiketiyle yayınlanan "Kendi Cennetim" albümünü piyasaya sürdü..